«РИА Новости»: Киев хотел забросить диверсантов в регионы России для ударов по инфраструктуре
Пленный украинский солдат рассказал о планах Киева по забрасыванию диверсантов в расположенные на российско-украинской границе регионы для ударов по инфраструктуре России.
7 ноября новостное агентство РИА, со ссылкой взятого в плен военнослужащего 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ Павла Ткачука, сообщило о том, что киевский режим планировал забросить диверсантов в в Курскую, Брянскую и Белгородскую области.
Ткачук утверждает, что согласно плану политического руководства Украины, диверсанты должны были прибыть в российские регионы на технике с опознавательными знаками ВС РФ, чтобы совершить провокацию на объектах инфраструктуры Российской Федерации.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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