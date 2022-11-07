«РИА Новости»: Киев хотел забросить диверсантов в регионы России для ударов по инфраструктуре

Пленный украинский солдат рассказал о планах Киева по забрасыванию диверсантов в расположенные на российско-украинской границе регионы для ударов по инфраструктуре России.

7 ноября новостное агентство РИА, со ссылкой взятого в плен военнослужащего 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ Павла Ткачука, сообщило о том, что киевский режим планировал забросить диверсантов в в Курскую, Брянскую и Белгородскую области.

Ткачук утверждает, что согласно плану политического руководства Украины, диверсанты должны были прибыть в российские регионы на технике с опознавательными знаками ВС РФ, чтобы совершить провокацию на объектах инфраструктуры Российской Федерации.