Прораб ремонтировал квартиру актрисы Ирины Безруковой, и остался ей должен 5,5 миллиона рублей

В свою очередь, строитель обвиняет звезду в том, что она недоплатила ему 600 тысяч рублей, но суд его иск не удовлетворил.

Строитель Иван Димитров, делавший ремонт в 3-комнатной московской квартире Ирины Безруковой, обвинил актрису в неуплате 600 тысяч рублей за проделанную работу. Прораб сделал соответствующее заявление в беседе с Telegram-каналом SHOT.

По словам Димитрова, проблемы с ремонтом начались через 3 месяца после того, как Безрукова наняла другого дизайнера, так как с предыдущим «не сложились отношения», сообщает Рамблер.

Прораб все сметы отправлял юристу Александре Николаевой. Новый дизайнер Олеся Борисова постоянно вносила свои правки в проект, пока однажды строители обнаружили, что размеры кухни не соответствуют заказанной для нее мебели.

«Оказалось, они присылали на объект замерщика, который снял размеры кухни по кривым углам и стенам, которые даже не возводились, не штукатурились. Борисова признала ошибку кухонщиков. Я сказал: "Не вопрос, переделаем. Но кто нам заплатит за это?". Безрукова ответила: "Да, вы не обязаны это делать бесплатно, составляйте смету на переделки". И мы все сделали», — уточнил Димитров.

По его словам, позже юрист сообщила, что Безрукова решила от его услуг отказаться, а на вопрос о расчете называли сроки приема работы экспертом. Через 4 месяца Димитрову вручили претензию о проделанной с недочетами работе - на сумму 5,5 миллиона рублей, с реквизитами Безруковой.

Строитель тоже обратился в суд в связи с невыплатой актрисой 600 тысяч рублей, однако дело проиграл и остался ей должен 2,8 миллиона рублей. Димитров утверждает: Безрукова и ее команда все документы сфальсифицировали. Он тоже подавал аппеляцию и кассацию, однако его нигде слушать не стали.

Сама Безрукова считает, что проблема кроется в отсутствии юридического сопровождения. Актриса заявила, что все судебные решения вступили в законную силу, а Димитров «начал резко избегать публичности и общения с приставом-исполнителем», а это является уголовно наказуемым действием.