Эксперты рассказали о продуктах, помогающих контролировать давление

Учёные считают, что изменение рациона точно не помешает. Мы решили выяснить, как влияют на давление привычные нам продукты, и как с их помощью держать под контролем гипертонию.

Соль, алкоголь и гипертония:

Нет ничего нового в том, что некоторые продукты способны повышать или понижать артериальное давление, так как содержат вещества, влияющие на работу кровеносной системы. Например, соль задерживает лишнюю жидкость, от этого растёт количество перекачиваемой крови, и давление ползет вверх.

Справиться с проблемой можно, сократив количество соли до 5 граммов в день (рекомендуемая врачами доза). Полезнее (и вкуснее) приправлять пищу специями и пряными травами — базиликом, розмарином, орегано, хмели-сунели, имбирём, майораном, фенхелем, кориандром.

Ещё один известный враг для здоровья кровеносной системы — это алкоголь.

Он вреден как для гипертоников, так и для гипотоников. При повышенном давлении в кровь выбрасываются гормоны стресса, увеличивая частоту сердечных сокращений. От резкого скачка давления и до гипертонического криза недалеко!

Разочаруем и обладателей пониженного от природы давления, они зря считают, будто алкоголь им не повредит — это заблуждение. Дело в том, что у гипотоников слабый тонус сосудов, а после приёма первой дозы спиртного он становится ещё слабее. По этой причине напор крови снижается, и кровоснабжение органов (включая мозг) ухудшается.

Отсюда вместо бодрости и подъема духа — сонливость и головокружение. Но печальнее другое: переизбыток алкоголя плохо влияет на сосуды, что в комплекте с обезвоживанием (это тоже одна из доказанных проблем, которые вызывает спиртное) становится причиной образования тромбов и атеросклеротических бляшек.

Кофе и чай: вред или польза?

Долгое время считалось, что кофе, чай и какао повышают давление, поэтому гипертоникам они противопоказаны. Но современные научные исследования опровергают сей факт.

Учёные из Испании, например, наблюдали за состоянием здоровья 22 500 добровольцев из местных университетов, которые, как и полагается студентам, часто взбадривались кофеином.

Связи с гипертонией в итоге не обнаружилось. Более того, у женщин, употреблявших по 2 чашки кофе в день, риск развития артериальной гипертензии снизился на 26%. Может быть, причина в том, что в этом напитке содержатся полифенолы, благотворно влияющие на сердечно-сосудистую систему? Хотя случаи повышения давления после кофепития, конечно, не редкость. Главное, прислушиваться к своему самочувствию и не употреблять слишком крепкий кофе (если имеются проблемы с давлением).

То же самое можно сказать о зелёном и чёрном чае. Школа Медицины и фармакологии в Университете Западной Австралии проводила исследование, в ходе которого учёные изучали влияние чёрного чая на уровень кровяного давления мужчин и женщин от 35 до 75 лет.

Участники эксперимента регулярно выпивали по 3 чашки чёрного чая в день в течение 6 месяцев. Их среднее систолическое артериальное давление (верхняя цифра в показаниях) в начале исследования составляло от 115 до 150 миллиметров ртутного столба. К концу периода наблюдений давление снизилось на 2-3 миллиметра.

А исследования датских медиков из Университетской клиники Копенгагена показали, что употребление чая улучшает функцию эндотелиальных клеток, которые выстилают внутреннюю поверхность кровеносных сосудов. Иными словами, хороший чай здоровью не навредит!

Фолиевая кислота:

Фолиевая кислота — водорастворимая форма витамина В9. Это вещество важно для организма, поскольку принимает участие в создании и регенерации клеток, включая ДНК. Объединённые результаты 22 экспериментов, в которых приняли участие 41 633 добровольца, показали, что приём фолиевой кислоты значительно снижает артериальное давление.

Исследование, опубликованное в Журнале Американской медицинской ассоциации, продемонстрировало, что женщины с гипертонией, принимавшие более 1000 миллиграммов фолиевой кислоты в день, смогли снизить кровяное давление на 46%.

Чтобы получить этот замечательный витамин, надо есть зелень (особенно шпинат), говяжью и куриную печень, фасоль, грецкий орех, фундук, семена льна и подсолнечника, брокколи, авокадо, рукколу и бананы. Показан B9 и гипотоникам, ведь недостаток витаминов группы В порой приводит к анемии, а она вызывает дополнительное понижение давления.

Проантоцианидины:

Проантоцианидины — растительные антиоксиданты, необходимые для поддержания здоровья, молодости и красоты. По сути это природные дубильные вещества (танины) в концентрированном виде, наделённые свойством понижать давление. Содержатся они в яблоках, кожуре и косточках винограда, чернике, клюкве, чёрной смородине, какао-бобах, красном вине, зелёном и чёрном чае.

Танинам посвящено 6 исследований с участием 376 пациентов. Все они получали в течение 12 недель добавки с проантоцианидинами, что положительно сказалось на давлении.

Омега-3 жирные кислоты:

Продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, не менее полезны для гипертоников. Они снижают риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и уменьшают показатели артериального давления. Омега-3 жирные кислоты можно найти в жирной рыбе, рыбьем жире, устрицах, семенах льна и чиа, оливковом масле, грецких орехах, красной чечевице, коричневом рисе и яичном желтке, содержащем натуральную форму омега-3 в виде фосфолипидов.

В польском исследовании описано, как одна группа крыс 7 недель получала фосфолипидную фракцию из яиц, а вторая оставалась на обычном питании. После создания условий для сильного стресса показатели артериального давления не подпрыгнули именно у крыс, получавших фосфолипиды. Это ещё раз доказывает, что полиненасыщенные жирные кислоты потенциально могут помочь в лечении гипертонии.

Весьма показателен и 8-недельный эксперимент учёных из Исландии. В нем участвовали 324 человека 20-40 лет, причем все с лишним весом. Одна группа добровольцев три раза в неделю употребляла лосося, вторая — треску, третья — рыбий жир, а четвёртая — подсолнечное масло. Самые лучшие результаты по снижению артериального давления продемонстрировали группы, в меню у которых были лосось и рыбий жир. Приятным побочным эффектом для участников стала потеря веса (около 3-5 килограммов).

Калий:

Для нормализации давления важен и уровень калия в организме. Эксперты Гарвардской медицинской школы считают, что калий расслабляет стенки кровеносных сосудов, устраняя спазмы, в результате чего давление уменьшается.

Есть и исследования, которые показали связь между низким потреблением калия, повышенным артериальным давлением и риском инсульта. Лучшими источниками калия считаются бананы, листовая зелень, репа, тыква, бобовые, орехи, семена подсолнечника, грибы, абрикос, ананас, авокадо.

Свёкла и азотистые соединения:

Эти вещества наш организм синтезирует из нитритов, содержащихся в растениях — в свёкле, зелёных овощах, цитрусовых, гранате, чесноке, капусте, моркови. Британские учёные провели интересный эксперимент. Добровольцы выпивали по 500 миллилитров свекольного сока, затем, через 3 часа, им измеряли давление. Оно снижалось примерно на 10 миллиметров ртутного столба.

Тёмный шоколад богат природными соединениями — флавонолами, они тоже помогают достичь нужного уровня оксида азота в организме. Но лучше не слишком увлекаться из-за его высокой калорийности — достаточно съедать 30 граммов в день. Как раз такую дозу тёмного шоколада давали участникам 15-дневного исследования. И выяснили, что небольшие порции этого продукта вполне способны повысить уровень оксида азота в крови и снизить артериальное давление.

Кальций:

Взаимосвязь между потреблением кальция и сердечно-сосудистыми заболеваниями изучалась несколько десятилетий. К какому же выводу пришли учёные? Кальций просто необходим для регуляции кровяного давления, а для лучшего усвоения с ним в паре надо принимать витамин D.

Так что стоит почаще включать в меню продукты, содержащие кальций. К ним относится прежде всего молочка, особенно твёрдые сыры. Среди растительной пищи этим элементом богаты маковое семя, кунжут, миндаль, семена подсолнечника, фасоль и морская рыба, особенно сельдь. Витамин D можно найти в рыбе и её икре, в молочных продуктах, грибах и яичном желтке.

Витамин С:

Продукты, богатые витамином С (аскорбиновой кислотой), тоже готовы помочь в нормализации кровяного давления. К такому выводу (после многочисленных исследований) пришли американские специалисты. Они обнаружили, что приём в среднем 500 миллиграммов витамина С в день — примерно в пять раз больше рекомендуемой суточной нормы (90 миллиграмм) — снижает кровяное давление на 3,84 миллиметра ртутного столба.