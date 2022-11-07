Bloomberg: Венгрия выступила против плана ЕС об оказании помощи Украине
Правительство Венгрии не поддержало план Евросоюза об оказании очередной помощи Украине.
7 ноября информационное агентство Bloomberg, со ссылкой на главу Министерства иностранных дел Республики Сербия Петера Сийярто, сообщило о том, что Белград выступил против предложенного Брюсселем нового плана помощи от Европейского союза для Украины.
Сийярто с уверенностью заявил о том, что Сербия не намерена поддерживать данный план помощи за счёт совместно собранных всеми странами-участницами ЕС материальных средств.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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