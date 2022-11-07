Резников заявил, что системы ПВО NASAMS и Aspide прибыли в Украину

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в понедельник, 7 ноября, что зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Aspide прибыли в Украину.

"Это оружие значительно укрепит украинскую армию и сделает наше небо безопаснее. Мы продолжим сбивать атакующие нас вражеские цели. Благодарим наших партнеров: Норвегию, Испанию и США", — написал Резников.

ЗРК средней дальности Spada/Aspide создан на базе модернизированной версии американской ракеты AIM-7E Sparrow. Эффективная дальность составляет примерно 25 км.

Он предназначен для защиты стратегических объектов, таких как промышленные предприятия, морские порты и аэропорты. Украинские СМИ отмечают, что Aspide может действовать в составе эшелонированной системы ПВО, обмениваясь данными с другими типами ракетных комплексов.

В конце сентября украинские военные прошли обучение работе с системами ЗРК NASAMS. Как сообщалось, об этом заявил официальный представитель Минобороны США Патрик Райдер в середине сентября, что первые две батареи зенитно-ракетных комплексов NASAMS будут доставлены в Украину в течение ближайших двух месяцев.