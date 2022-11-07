Bloomberg: Венгрия не поддержит план ЕС по оказанию помощи Украине

Венгрия выступит против плана Евросоюза по совместному оказании помощи Украине.

Как сообщает агентство Bloomberg Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время своего визита в Софию 7 ноября заявил о том, что Будапешт не поддержит совместные договоренности с Евросоюзом по финансированию Украины, однако как и прежде Венгрия будет и дальше оказывать материальную поддержку Киеву.

Сообщается, что в данный момент Венгрия не может получить средства из совместного фонда с ЕС на восстановление экономики после пандемии, так как Еврокомиссия заморозила 7,5 млрд евро выплат из-за недостаточности усилий венгерской власти в борьбе с коррупцией.