The Daily Beast: политическое руководство Украины готовит план по захвату Крыма
В США заявили, что администрация Зеленского активно работает над созданием плана по захвату Крымского полуострова.
7 ноября американский информационный веб-сайт The Daily Beast, со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, сообщил об идущей разработке плана по захвату Крыма киевским режимом.
Чиновник утверждает, что администрация действующего президента Украины Владимира Зеленского, который недавно заявил о своём желании посетить Крымский полуостров, чтобы увидеть море, назначила представителя президента Украины по Крыму Тамилу Ташеву ответственной за создание данного плана.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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