Во время египетских раскопок был обнаружен древний туннель
В Египте исследователи обнаружили древний туннель длинной более 1300 метров.
По информации министерства туризма и древностей Египта в прибережном городе Александрия на севере Египта исследователи из археологической миссии Университета Сан-Доминго обнаружили высеченный в скале туннель, который пролегает под древнеегипетским городом Тапузирис Магна, основанный фараоном Птолемеем.
Сообщается, что длина его 1305 метров, а высота 2 метра и расположен он на глубине 13 метров под землей и в ходе раскопок было установлено, что его часть погружена в Средиземном море, где эксперт по археологии Мухаммед Мустафа уточнил, что причиной затопления древних артефактов Александрии стали землетрясения и климатические изменения.
Опубликовано: Анастасия Меллер
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