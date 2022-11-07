Гаврилов: Украина строит новый самолёт Ан-225 «Мрия», уничтоженный под Киевом
Генеральный директор украинского предприятия "Антонов" Евгений Гаврилов утверждает, что в стране начали строить новый самолёт "Мрия".
7 ноября гендиректор украинского завода "Данилов" Евгений Гаврилов публично заявил, что в стране начались работы по строительству нового грузового самолёта Ан-225 "Мрия", который являлся крупнейшим в мире по грузоподъёмности и был уничтожен при боях ВСУ с российскими войсками под Киевом в аэропорту Гостомеля на старте спецоперации.
По словам Гаврилова, строительство новой "Мрии" ведётся в секретном месте, а при её разработке используются как новые детали, так и части уничтоженного самолёта.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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