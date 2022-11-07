Украина строит новую «Мрию» из деталей разрушенного самолета

Глава украинского авиастроительного завода «Антонов» Евгений Гаврилов рассказал о строительстве нового самолета Ан-225 «Мрия».

По его словам, строительство самолета ведется с использование деталей разрушенного авиалайнера.

Гаврилов отметил, что работы ведутся в засекреченном месте. При этом самолет на данный момент готов почти на треть.

Крупнейший в мире грузовой самолет «Мрия» был уничтожен в феврале в аэропорту Гостомеля.