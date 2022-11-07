Украина строит новую «Мрию» из деталей разрушенного самолета
2022-11-07 22:03
Глава украинского авиастроительного завода «Антонов» Евгений Гаврилов рассказал о строительстве нового самолета Ан-225 «Мрия».
По его словам, строительство самолета ведется с использование деталей разрушенного авиалайнера.
Гаврилов отметил, что работы ведутся в засекреченном месте. При этом самолет на данный момент готов почти на треть.
Крупнейший в мире грузовой самолет «Мрия» был уничтожен в феврале в аэропорту Гостомеля.
Опубликовано: Светлана Репина
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