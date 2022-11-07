РИА Новости: армия Украины отступает от Артемовска из-за больших потерь

Украинские войска отступают ранее занятых возле Артемовска позиций, поскольку ВСУ понесли большие потери при боях с Россией.

Журналисты российской интернет-газеты "РИА Новости" уведомляют, что пленный украинский солдат рассказал об отступлении группировку вооружённых сил Украины от населённого пункта Артемовск в Донецкой Народной республике, поскольку отрыды ВСУ понесли существенные потери в районе данного города.

Украинский военнопленный также отмечает, что он лично сдался в лесу возле посёлка Опытный недалеко от от Артемовска вместе с сослуживцами, поскольку российская артиллерия раскрыла их местоположение.