РИА Новости: армия Украины отступает от Артемовска из-за больших потерь
Украинские войска отступают ранее занятых возле Артемовска позиций, поскольку ВСУ понесли большие потери при боях с Россией.
Журналисты российской интернет-газеты "РИА Новости" уведомляют, что пленный украинский солдат рассказал об отступлении группировку вооружённых сил Украины от населённого пункта Артемовск в Донецкой Народной республике, поскольку отрыды ВСУ понесли существенные потери в районе данного города.
Украинский военнопленный также отмечает, что он лично сдался в лесу возле посёлка Опытный недалеко от от Артемовска вместе с сослуживцами, поскольку российская артиллерия раскрыла их местоположение.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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