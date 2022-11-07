Иностранные автопроизводители потеряли около 38,5 млрд долларов из-за ухода из России
Аналитики издания «Авто.ру» подсчитали, что мировые автомобильные компании потеряли около 38,5 млрд долларов из-за приостановки или прекращения работы в России.
В эту сумму вошли потери производителей автомобилей и сопутствующих товаров, включая шины и топливо.
Больше всех пострадала компания British Petroleum, которой принадлежали сеть автозаправок и доли в нефтегазовых проектах. Ее убытки оцениваются в 24,5 млрд долларов.
Компания Renault потеряла около 2,3 млрд евро, Mercedes-Benz – 2,7 млрд евро, Michelin – 202 млн евро, а Toyota – 660 млн долларов.
Опубликовано: Светлана Репина
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