Иностранные автопроизводители потеряли около 38,5 млрд долларов из-за ухода из России

Аналитики издания «Авто.ру» подсчитали, что мировые автомобильные компании потеряли около 38,5 млрд долларов из-за приостановки или прекращения работы в России.

В эту сумму вошли потери производителей автомобилей и сопутствующих товаров, включая шины и топливо.

Больше всех пострадала компания British Petroleum, которой принадлежали сеть автозаправок и доли в нефтегазовых проектах. Ее убытки оцениваются в 24,5 млрд долларов.

Компания Renault потеряла около 2,3 млрд евро, Mercedes-Benz – 2,7 млрд евро, Michelin – 202 млн евро, а Toyota – 660 млн долларов.