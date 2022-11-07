Bloomberg: Минфин США просил американские банки продолжать сотрудничество с Россией

Агентство Bloomberg сообщает, что американские банки с согласия правительства США пользовались лазейками в санкциях, чтобы продолжать вести бизнес в России.

По информации источника агентства, Минфин США просил JPMorgan, Citigroup и другие крупные банки продолжить сотрудничество с российскими партнерами.

Предполагалось, что это поможет смягчить последствия санкций. При этом некоторые члены Конгресса США требуют ужесточения санкций.

Во время слушаний в парламенте США гендиректор JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон заявил, что банк работает в соответствии с указаниями американского правительства.