Bloomberg: Минфин США просил американские банки продолжать сотрудничество с Россией
Агентство Bloomberg сообщает, что американские банки с согласия правительства США пользовались лазейками в санкциях, чтобы продолжать вести бизнес в России.
По информации источника агентства, Минфин США просил JPMorgan, Citigroup и другие крупные банки продолжить сотрудничество с российскими партнерами.
Предполагалось, что это поможет смягчить последствия санкций. При этом некоторые члены Конгресса США требуют ужесточения санкций.
Во время слушаний в парламенте США гендиректор JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон заявил, что банк работает в соответствии с указаниями американского правительства.
Опубликовано: Светлана Репина
-
-
Самая высокая женщина в мире Румейса Гегли смогла совершить первый полет, когда авиакомпания модифицировала самолет
Рост 24-летней Румейсы Гегли составляет 2 м 31 см. Для того чтобы самая высокая женщина в мире смогла совершить свой первый полет, авиакомпании пришлось убрать 6 мест эконом-класса.Подробнее...
-
Основатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов умер от инфаркта в 58 лет
Ничего сложного: ученых Гарварда заинтересовал опыт курьеров Индии, работающих без сопровождения гаджетов
МИД Ирана: Тегеран поставлял беспилотники России до начала спецоперации
Зеленский выдвинул Путину пять условий для переговоров Украины с Россией
В результате пожара в ночном клубе «Полигон» в Костроме погибли 15 человек