Фильм и мультсериал «Gears of War» в разработке на Netflix

Netflix объявил о разработке фильма и мультсериала по вселенной игр «Gears of War».

В понедельник шоуранеры объявили, что франшиза видеоигр “Gears of War” адаптируется для показа на Netflix как полнометражный художественный фильм с живым действием, так и анимационный сериал для взрослых.

В понедельник исполняется 16 лет со дня запуска игр “Gears of War” в 2006 году, и Netflix сотрудничает с разработчиком игры The Coalition в адаптации игры для кино и телевидения. И они даже подтрунивают над тем, что за первоначальным фильмом и мультсериалом могут последовать новые истории.

Игры “Gears of War”, созданные Epic Games, разошлись тиражом в 40 миллионов копий по всему миру для консолей Xbox.

Они рассказывают историю общества, разделенного и находящегося на грани краха, которому грозит полное вымирание от Саранчи, чудовищной угрозы снизу.

Отряд Дельта, разношерстная огневая группа, возглавляемая опальным сержантом Маркусом Фениксом, теперь обвиняется в руководстве последней битвой человечества.