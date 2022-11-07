Фильм и мультсериал «Gears of War» в разработке на Netflix
Netflix объявил о разработке фильма и мультсериала по вселенной игр «Gears of War».
В понедельник шоуранеры объявили, что франшиза видеоигр “Gears of War” адаптируется для показа на Netflix как полнометражный художественный фильм с живым действием, так и анимационный сериал для взрослых.
В понедельник исполняется 16 лет со дня запуска игр “Gears of War” в 2006 году, и Netflix сотрудничает с разработчиком игры The Coalition в адаптации игры для кино и телевидения. И они даже подтрунивают над тем, что за первоначальным фильмом и мультсериалом могут последовать новые истории.
Игры “Gears of War”, созданные Epic Games, разошлись тиражом в 40 миллионов копий по всему миру для консолей Xbox.
Они рассказывают историю общества, разделенного и находящегося на грани краха, которому грозит полное вымирание от Саранчи, чудовищной угрозы снизу.
Отряд Дельта, разношерстная огневая группа, возглавляемая опальным сержантом Маркусом Фениксом, теперь обвиняется в руководстве последней битвой человечества.
Опубликовано: Илья Крылов
-
-
Самая высокая женщина в мире Румейса Гегли смогла совершить первый полет, когда авиакомпания модифицировала самолет
Рост 24-летней Румейсы Гегли составляет 2 м 31 см. Для того чтобы самая высокая женщина в мире смогла совершить свой первый полет, авиакомпании пришлось убрать 6 мест эконом-класса.Подробнее...
-
Основатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов умер от инфаркта в 58 лет
Ничего сложного: ученых Гарварда заинтересовал опыт курьеров Индии, работающих без сопровождения гаджетов
МИД Ирана: Тегеран поставлял беспилотники России до начала спецоперации
Зеленский выдвинул Путину пять условий для переговоров Украины с Россией
В результате пожара в ночном клубе «Полигон» в Костроме погибли 15 человек