Финансовый директор Tyson Foods арестован после того, как он заснул не в том доме

Финансовый директор Tyson Foods арестован после того, как власти заявили, что он заснул не в том доме.

Джон Р. Тайсон, TSN компании Tyson Foods финансовый директор, сын председателя мясного гиганта, был арестован на выходных после того, как власти заявили, что он заснул не в том доме.

Г-н Тайсон, 32 лет, был найден спящим в постели женщины в ее доме в Фейетвилле, Арканзас, в воскресенье утром, согласно предварительному отчету об аресте, поданному полицейским управлением Фейетвилла.

Согласно отчету, он был арестован за незаконное проникновение на территорию и опьянение в общественном месте и помещен в центр заключения округа Вашингтон.

Он был освобожден в воскресенье вечером.