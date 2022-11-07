Финансовый директор Tyson Foods арестован после того, как он заснул не в том доме
Финансовый директор Tyson Foods арестован после того, как власти заявили, что он заснул не в том доме.
Джон Р. Тайсон, TSN компании Tyson Foods финансовый директор, сын председателя мясного гиганта, был арестован на выходных после того, как власти заявили, что он заснул не в том доме.
Г-н Тайсон, 32 лет, был найден спящим в постели женщины в ее доме в Фейетвилле, Арканзас, в воскресенье утром, согласно предварительному отчету об аресте, поданному полицейским управлением Фейетвилла.
Согласно отчету, он был арестован за незаконное проникновение на территорию и опьянение в общественном месте и помещен в центр заключения округа Вашингтон.
Он был освобожден в воскресенье вечером.
Опубликовано: Илья Крылов
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