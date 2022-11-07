США не верят в решительную военную победу на Украине

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что в конфликте на Украине не будет решительной военной победы.

По его словам, этот конфликт должен разрешиться путем диалога.

Ранее появилась информация о том, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ведет непубличные переговоры с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым.

Издание La Repubblica сообщало, что Украина и НАТО могут начать переговоры с Россией с позиции силы, если ВСУ захватят Херсон.