США не верят в решительную военную победу на Украине
2022-11-07 23:19
Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что в конфликте на Украине не будет решительной военной победы.
По его словам, этот конфликт должен разрешиться путем диалога.
Ранее появилась информация о том, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ведет непубличные переговоры с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым.
Издание La Repubblica сообщало, что Украина и НАТО могут начать переговоры с Россией с позиции силы, если ВСУ захватят Херсон.
Опубликовано: Светлана Репина
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