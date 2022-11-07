США хотят, чтобы Украины участвовала в саммите G20, если там будет Россия
2022-11-07 23:39
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США выступают за участие Украины в саммите G20 в Индонезии, если там будет представлена Россия.
Ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что Владимир Путин планирует принять участие в саммите.
Однако после разговора с российским президентом на прошлой неделе Видодо сказал, что Путин может пропустить саммит.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет участвовать в саммите G20, если там будет Владимир Путин.
Опубликовано: Светлана Репина
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