Джессика Симпсон призналась, что не пьет уже 5 лет

После выхода ролика Джессики Симпсон забеспокоились из-за ее речи и внешнего вида.

В ответ Симпсон сняла еще одно видео, в котором заявила, что не пьет уже пять лет. Она сказала, что комментарии причиняют ей глубокую боль.

Джессика посоветовала поклонникам следовать своей мечте и не отрекаться от себя. Она отметила, что для нее это правило сработало.

В январе 2020 года Джессика Симпсон публично призналась, что ранее у нее была зависимость от алкоголя и лекарственных препаратов.