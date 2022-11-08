Джессика Симпсон призналась, что не пьет уже 5 лет
После выхода ролика Джессики Симпсон забеспокоились из-за ее речи и внешнего вида.
В ответ Симпсон сняла еще одно видео, в котором заявила, что не пьет уже пять лет. Она сказала, что комментарии причиняют ей глубокую боль.
Джессика посоветовала поклонникам следовать своей мечте и не отрекаться от себя. Она отметила, что для нее это правило сработало.
В январе 2020 года Джессика Симпсон публично призналась, что ранее у нее была зависимость от алкоголя и лекарственных препаратов.
Опубликовано: Светлана Репина
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