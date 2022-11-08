Spice Girls воссоединились с Викторией Бекхэм на вечеринке по случаю 50-летия Джери Хорнер
Spice Girls воссоединились, чтобы отпраздновать 50-летие Джери Хорнер, известной как Ginger Spice.
Девушки опубликовали несколько совместных фото, а также фото со своими партнерами, включая супруга Виктории Дэвида Бэкхема.
Но на вечеринке не было Мел Би, которая недавно сообщила о своей помолвке с Рори МакФи. Ходили слухи о вражде между Джинджер и Scary Spice.
Это будет третий брак Мел Би, ранее она была замужем за Джимми Гулзаром с 1998 по 2000 год и Стивеном Белафонте с 2007 по 2017 год.
Опубликовано: Светлана Репина
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