Spice Girls воссоединились с Викторией Бекхэм на вечеринке по случаю 50-летия Джери Хорнер

Spice Girls воссоединились, чтобы отпраздновать 50-летие Джери Хорнер, известной как Ginger Spice.

Девушки опубликовали несколько совместных фото, а также фото со своими партнерами, включая супруга Виктории Дэвида Бэкхема.

Но на вечеринке не было Мел Би, которая недавно сообщила о своей помолвке с Рори МакФи. Ходили слухи о вражде между Джинджер и Scary Spice.

Это будет третий брак Мел Би, ранее она была замужем за Джимми Гулзаром с 1998 по 2000 год и Стивеном Белафонте с 2007 по 2017 год.