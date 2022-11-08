Премьер-министр Греции обвинил Путина в росте цен во всем мире
2022-11-08 00:18
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что президент России Владимир Путин виноват в росте цен в Греции и во всем мире.
Во время интервью ему задали вопрос о «дороговизне Мицотакиса» - так в Греции называют повышение стоимости товаров.
По словам премьера, следует говорить не о «дороговизне Мицотакиса», а о «дороговизне Путина».
Ранее Кириакос Мицотакис сказал, что его не беспокоит отсутствие российских туристов в Греции, а санкции против РФ являются правильным решением.
Опубликовано: Светлана Репина
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