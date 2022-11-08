Премьер-министр Греции обвинил Путина в росте цен во всем мире

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что президент России Владимир Путин виноват в росте цен в Греции и во всем мире.

Во время интервью ему задали вопрос о «дороговизне Мицотакиса» - так в Греции называют повышение стоимости товаров.

По словам премьера, следует говорить не о «дороговизне Мицотакиса», а о «дороговизне Путина».

Ранее Кириакос Мицотакис сказал, что его не беспокоит отсутствие российских туристов в Греции, а санкции против РФ являются правильным решением.