Илон Маск призвал голосовать за республиканцев

Самый богатый человек в мире, новый владелец Twitter Илон Маск призвал граждан США голосовать за республиканцев.

По его мнению, они могут использовать контроль над Конгрессом, чтобы действовать в качестве баланса против демократов президента Джо Байдена.

Его твит, адресованный более чем 110 миллионам подписчиков в понедельник, стал первым случаем, когда глава крупной социальной сети открыто поддержал политическую партию США.

Маск, также генеральный директор Tesla, критиковал администрацию Байдена и демократов за их предложения обложить налогом миллиардеров и предоставить больше налоговых льгот для электромобилей профсоюзного производства.