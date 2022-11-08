Илон Маск призвал голосовать за республиканцев
Самый богатый человек в мире, новый владелец Twitter Илон Маск призвал граждан США голосовать за республиканцев.
По его мнению, они могут использовать контроль над Конгрессом, чтобы действовать в качестве баланса против демократов президента Джо Байдена.
Его твит, адресованный более чем 110 миллионам подписчиков в понедельник, стал первым случаем, когда глава крупной социальной сети открыто поддержал политическую партию США.
Маск, также генеральный директор Tesla, критиковал администрацию Байдена и демократов за их предложения обложить налогом миллиардеров и предоставить больше налоговых льгот для электромобилей профсоюзного производства.
Опубликовано: Светлана Репина
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