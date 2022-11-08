Госдеп: США не пытаются добиться смены власти в России
2022-11-08 00:34
Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что его страна не пытается добиться смены власти в России в результате украинского конфликта.
По его словам, Киев также не преследует такую цель. Прайс отметил, что США хотят завершить конфликт справедливым миром.
Он уточнил, что речь идет о соблюдении принципов суверенитета и территориальной целостности Украины на основе Устава ООН.
Нед Прайс подчеркнул, что после заключения такого мира Украина будет экономически жизнеспособной и стабильной страной.
Опубликовано: Светлана Репина
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