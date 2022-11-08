Госдеп: США не пытаются добиться смены власти в России

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что его страна не пытается добиться смены власти в России в результате украинского конфликта.

По его словам, Киев также не преследует такую цель. Прайс отметил, что США хотят завершить конфликт справедливым миром.

Он уточнил, что речь идет о соблюдении принципов суверенитета и территориальной целостности Украины на основе Устава ООН.

Нед Прайс подчеркнул, что после заключения такого мира Украина будет экономически жизнеспособной и стабильной страной.