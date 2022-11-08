КНДР объявила слухи о продаже оружия России попыткой США запятнать имидж Пхеньяна
2022-11-08 01:02
В КНДР назвали информацию о продаже северокорейского оружия России попыткой США запятнать имидж Пхеньяна.
Центральное телеграфное агентство КНДР распространило сообщение о том, что слухи о поставках вооружений в РФ являются враждебными действиями США.
В сообщении также сказано, что Северная Корея никогда не поставляла оружие в Россию и не планирует этого делать.
Ранее в России опровергли поставки вооружений из Северной Кореи.
Опубликовано: Светлана Репина
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