КНДР объявила слухи о продаже оружия России попыткой США запятнать имидж Пхеньяна

В КНДР назвали информацию о продаже северокорейского оружия России попыткой США запятнать имидж Пхеньяна.

Центральное телеграфное агентство КНДР распространило сообщение о том, что слухи о поставках вооружений в РФ являются враждебными действиями США.

В сообщении также сказано, что Северная Корея никогда не поставляла оружие в Россию и не планирует этого делать.

Ранее в России опровергли поставки вооружений из Северной Кореи.