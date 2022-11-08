Молдова может подать в суд на «Газпром» за нарушение контракта

Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спыну заявил, что его страна может подать в суд на российский «Газпром» за нарушение контракта и сокращение объемов поставляемого газа.

По его словам, сейчас вопросом занимаются юристы. Они изучают возможность введения санкций в отношении «Газпрома».

Спыну отметил, что после рассмотрения этого вопроса будет ясно дальнейшее развитие событий.

Он сообщил, что «Молдовагаз» и «Газпром» ведут технический диалог, однако см он не смог связаться с руководством российской компании.