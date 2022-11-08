Трамп обещает сделать «большое заявление» на следующей неделе
Бывший президент США Дональд Трамп, готовится сделать некое «важное заявление» через неделю после промежуточных выборов, которые пройдут в США сегодня, 8 ноября.
«Я собираюсь сделать очень важное заявление во вторник, 15 ноября, в Мар-а-Лаго, своей резиденции во Флориде», — заявил миллиардер-республиканец во время предвыборного собрания в Огайо.
В своей последней речи перед избирателями Трамп жестко раскритиковал политику демократических оппонентов и в частности администрации президента Джо Байдена.
Другой известный американский миллиардер Илон Маск в понедельник призвал своих 112 млн подписчиков в Твиттер голосовать за республиканцев, поскольку это поможет уравновесить баланс избирательной и законодательной власти в стране, где сегодня довлеют демократы.
Опубликовано: Тарас Медведев
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