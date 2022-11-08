Госдеп США больше не уверен в решительной военной победе Украины

Спикер Госдепартамента США озвучил позицию Киева, которая неожиданно переменилась ввиду резкого осложнения обстановки на Украине.

На брифинге в понедельник глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс отметил, что война может завершиться лишь дипломатическими усилиями.

«Зеленский заявил, что конфликт закончится только посредством диалога и дипломатии. Это не будет решительной победой на поле боя. В итоге это должно быть процессом между Украиной и Россией», отметил дипломат.

Прайс при этом не исключил, что США продолжат оказывать Киеву военную и гуманитарную помощь.

Ранее советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан заявил о неких тайных переговорах с влиятельными российскими чиновниками в службах безопасности предметом которых стало ядерное сдерживание.