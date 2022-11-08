В Китае восстановили памятники советским воинам
В китайской провинции Хэйлунцзян были отремонтированы памятники советским воинам.
8 ноября РИА Новости сообщили, что генеральное консульство России в Харбине заявило о том, что в китайских городах Тунцзян и Дуннин в приграничной с РФ северо-восточной провинции КНР Хэйлунцзян отремонтированы памятники советским воинам освобождавшим Северо-Восток Китая от японских милитаристов в августе 1945 года.
Дипмиссия уточнила, что в городском парке Тунцзяна установлен мемориал в честь солдат и офицеров 2-го Дальневосточного фронта Красной Армии, а в пригороде Дуннина в поселке Саньчакоу находится братское захоронение красноармейцев 1-го Дальневосточного фронта.
Сообщается, что всего на территории Хэйлунцзяна расположены 36 российских военно-мемориальных объектов.
Опубликовано: Елена Калиновская
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