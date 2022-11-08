Северная Корея опровергла сообщения о поставках вооружений в Россию
2022-11-08 08:27
Северная Корея опровергла заявления правительства США о том, что это в значительной степени изолированное на международном уровне государство тайно поставляет вооружения в Россию.
Минобороны КНДР обвинило США во «враждебных попытках» нанести ущерб репутации Северной Кореи.
«Мы еще раз четко заявляем, что у нас никогда не было торговли оружием с Россией», — цитируют во вторник государственные СМИ слова заместителя главы МИД КНДР.
Ранее Госдеп США заявил, что КНДР поставляет боеприпасы для использования в СВО.
Опубликовано: Тарас Медведев
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