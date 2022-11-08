Ушел из жизни один из первых знатоков интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» Сергей Ершов

Это случилось 4 ноября, но известно стало только сейчас. Коллеги сообщили, что знаток тяжело болел.

Как сообщает СтарХит со ссылкой на окружение знатока, Ершов в последнее время тяжело болел.

Конкретный диагноз при этом не называется.

«Сергей дебютировал в игре 24 декабря 1977 года. Он стал одним из самых ярких знатоков 70-х годов, с которых и начинался наш интеллектуальный Клуб. Телезрители со стажем помнят, что в 2001-м году Сергей стал участником первой игры в 21 веке, а в 2010-м - сыграл в сборной разных поколений знатоков», — сообщили коллеги Сергея в Telegram-канале.

Долгие годы Ершов оставался верен телеклубу, передавая свой опыт молодому поколению интеллектуалов.

«Сергей Ершов с годами не терял связь с игрой „Что? Где? Когда?“: он приходил в телеклуб, чтобы пообщаться с новым поколением знатоков. В Обнинске Калужской области - тренировал ребят. Выражаем соболезнования родным. Светлая память!» — отметили близкие знатока.