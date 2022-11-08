Солист группы Little Big Илья Прусикин признался, что заработков в США едва хватает на еду

Вместе с гражданской женой они спешно покинули Россию с началом СВО, взяв с собой только два чемодана.

Солисты группы Little Big Софья Таюрская и Илья Прусикин выехали из России после начала СВО и выступили против действий РФ. Сейчас пара проживает в США, дает концерты в небольших клубах, сообщает Рrozvezd.

Музыканты рассказали, что они уехали с 2 чемоданами, бросив недавно купленный дом, друзей и карьеру на самом ее пике.

Теперь артисты довольствуются малыми заработками, фактически выживают. В недавнем интервью одному из немецких изданий Прусикин честно признался, что перестал помогать близким, так как ему самому едва хватает на еду.

Вероятно, музыкант имел в виду бывшую жену Ирину Смелую и своего сына Добрыню, которому он должен платить алименты.

"Мне говорят: „Ты не высылаешь деньги на помощь“. А у меня самого сейчас нет денег, а мне надо есть, нужно жить как-то… Или отдать свою жизнь?" - заявил Прусикин во время гастролей в Кельне.

Его гражданская жена подтвердила: " Мы лишились дома, лишились работы, лишились друзей, страны - всего. Полностью перелопатили жизнь. Мы вынужденно бежали, собрали 2 чемодана, не имея никаких гарантий".

Пара сообщила, что намерена вернуться в Россию через 10-15 лет, потому что они оба очень любят родину.