Киркоров шокировал казахстанских зрителей выходом в колготках
Пользователи в Сети пошутили, что певец наверняка забыл в гримерке оставшуюся часть своей одежды.
Поп-король Филипп Киркоров выступил в Астане в рамках юбилейного тура.
Во время концерта певец в который раз потряс публику необычным нарядом: исполнитель вышел на сцену в плотно облегающих колготках, сообщает МК.
Филипп Бедросович выступал в Центральном концертном зале «Казахстан». В одном из номеров Киркоров появился в пестрых колготках. Пользователи Сети сострили, что, вероятно, певец забыл оставшуюся часть наряда в гримерной.
Ранее в соцсетях исполнитель выложил свежие фото из отпуска в Дубае. Одновременно с этим теледива Виктория Боня рассказала, что незадолго до отъезда из ОАЭ певец на закрытой вечеринке подрался с неизвестной женщиной.
Киркоров на эту информацию не ореагировал, однако намекнул: выходки могут плохо закончиться для звезды проекта «Дом-2».
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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