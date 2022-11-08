Киркоров шокировал казахстанских зрителей выходом в колготках

Пользователи в Сети пошутили, что певец наверняка забыл в гримерке оставшуюся часть своей одежды.

Поп-король Филипп Киркоров выступил в Астане в рамках юбилейного тура.

Во время концерта певец в который раз потряс публику необычным нарядом: исполнитель вышел на сцену в плотно облегающих колготках, сообщает МК.

Филипп Бедросович выступал в Центральном концертном зале «Казахстан». В одном из номеров Киркоров появился в пестрых колготках. Пользователи Сети сострили, что, вероятно, певец забыл оставшуюся часть наряда в гримерной.

Ранее в соцсетях исполнитель выложил свежие фото из отпуска в Дубае. Одновременно с этим теледива Виктория Боня рассказала, что незадолго до отъезда из ОАЭ певец на закрытой вечеринке подрался с неизвестной женщиной.

Киркоров на эту информацию не ореагировал, однако намекнул: выходки могут плохо закончиться для звезды проекта «Дом-2».