Сергей Ершов, являющийся одним из первых знатоков игры «Что? Где? Когда?» , умер после тяжелой болезни

Один из первых игроков интеллектуальной телеигры «Что? Где? Когда?» Сергей Ершов ушел из жизни 4 ноября. Сообщается, что звезда экрана долго болел.

Один из первых знатоков интеллектуальной телеигры "Что? Где? Когда?" Сергей Ершов скончался 4 ноября после безуспешной борьбы с тяжелым недугом, о чем сообщается в Телеграм-канале программы.

Ершов впервые появился в эфире игры 24 декабря 1977 года и стал одним из самых ярких знатоков того десятилетия.

В 2001 году Ершов участвовал в 1-ой игре в 21 века, а в 2010 - играл в сборной разных поколений знатоков.

Интеллектуал не терял связь с "Что? Где? Когда?", приходя на телеигру, поддерживал связь с новыми знатоками, натаскивал ребят, любящих игру, в Обнинске Калужской области.