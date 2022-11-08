Сергей Ершов, являющийся одним из первых знатоков игры «Что? Где? Когда?» , умер после тяжелой болезни
Один из первых игроков интеллектуальной телеигры «Что? Где? Когда?» Сергей Ершов ушел из жизни 4 ноября. Сообщается, что звезда экрана долго болел.
Один из первых знатоков интеллектуальной телеигры "Что? Где? Когда?" Сергей Ершов скончался 4 ноября после безуспешной борьбы с тяжелым недугом, о чем сообщается в Телеграм-канале программы.
Ершов впервые появился в эфире игры 24 декабря 1977 года и стал одним из самых ярких знатоков того десятилетия.
В 2001 году Ершов участвовал в 1-ой игре в 21 века, а в 2010 - играл в сборной разных поколений знатоков.
Интеллектуал не терял связь с "Что? Где? Когда?", приходя на телеигру, поддерживал связь с новыми знатоками, натаскивал ребят, любящих игру, в Обнинске Калужской области.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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