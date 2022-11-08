Нэнси Пелосси задумалась об отставке после атаки на ее мужа и в случае победы республиканцев на выборах в Конгресс
По словам спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, нападение с молотком на ее мужа Пола Пелоси повлияло на ее планы на будущее.
Атака может стать решающей в ее решении о том, оставаться ли членом Конгресса после промежуточных выборов во вторник, заявила старейший американский политик в интервью CNN.
В интервью она призвала республиканцев прекратить распространение дезинформации, разжигающей политическое насилие в стране. Она также призвала граждан США «голосовать в защиту демократии».
82-летний политик не сказала прямо, что будет с ее дальнейшей политической карьерой в случае победы республиканцев, но она отметила, что атака на супруга повлияло на ее размышления об этом. Многие в США считают, что Пелоси уйдет в отставку, если это произойдет.
Опубликовано: Тарас Медведев
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