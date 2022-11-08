ФСБ: В Херсоне задержали диверсантов планировавших теракт

В Херсонской области ФСБ задержало деверсантов, планировавших теракт на сотрудников ВГА.

8 ноября в Центре общественных связей федеральная служба безопасности сообщила о поимке в Херсонской области девятерых участников диверсионно-разведывательной группы СБУ, планировавших теракт на членов военно-гражданской администрации (ВГА) региона.

Так же заявили, что командующие ДРГ Самир Шикюров, Виктор Хомяк и Дмитрий Сидей, являющиеся сотрудниками СБУ, скрываются за пределами России, отмечается, что у задержанных реквезировали свыше 5 кг пластида, электродетонаторы, несколько самодельных бомб, стрелковое оружие боеприпасы и другие средства разведки.