ФСБ: В Херсоне задержали диверсантов планировавших теракт
В Херсонской области ФСБ задержало деверсантов, планировавших теракт на сотрудников ВГА.
8 ноября в Центре общественных связей федеральная служба безопасности сообщила о поимке в Херсонской области девятерых участников диверсионно-разведывательной группы СБУ, планировавших теракт на членов военно-гражданской администрации (ВГА) региона.
Так же заявили, что командующие ДРГ Самир Шикюров, Виктор Хомяк и Дмитрий Сидей, являющиеся сотрудниками СБУ, скрываются за пределами России, отмечается, что у задержанных реквезировали свыше 5 кг пластида, электродетонаторы, несколько самодельных бомб, стрелковое оружие боеприпасы и другие средства разведки.
Опубликовано: Анастасия Меллер
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