Источники сообщают о готовящейся массированной атаке на Херсон до саммита G20

Украинские телеграм-каналы со ссылкой на источники в силовых структурах сообщают о готовящейся массированной атаке на Херсон.

«Наш источник сообщает, что западные лобби «дожали» Офис Президента по херсонскому кейсу», - пишет украинский ТГ «Легитимный».

Источник сообщает, что Зеленский поставил задачу силовикам взять город до саммита G20, который начнется на Бали 15 ноября.

Ранее сообщалось, что ВСУ скопили у границы области большие силы и видимо готовятся к крупному наступлению.

С другой стороны, по данным российских источников, ВС России удалось сосредоточить в районе мощный оборонительный ресурс.