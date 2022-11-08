Источники сообщают о готовящейся массированной атаке на Херсон до саммита G20
Украинские телеграм-каналы со ссылкой на источники в силовых структурах сообщают о готовящейся массированной атаке на Херсон.
«Наш источник сообщает, что западные лобби «дожали» Офис Президента по херсонскому кейсу», - пишет украинский ТГ «Легитимный».
Источник сообщает, что Зеленский поставил задачу силовикам взять город до саммита G20, который начнется на Бали 15 ноября.
Ранее сообщалось, что ВСУ скопили у границы области большие силы и видимо готовятся к крупному наступлению.
С другой стороны, по данным российских источников, ВС России удалось сосредоточить в районе мощный оборонительный ресурс.
Опубликовано: Тарас Медведев
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