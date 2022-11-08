Киркоров вышел на сцену Казахстана в колготках, чем неприятно удивил публику
Певец Филипп Киркоров продолжает "чудить". На этот раз артист вышел на сцену Казахстана в колготках.
Филиппа Киркорова знают не только по творчеству. Певец славится необычными образами.
Артист не один раз представал перед общественностью в эпатажных нарядах, но его последний образ поразил даже его давних фанатов.
Недавно Киркоров выступал с концертом в ЦКЗ "Казахстан" в Астане. Киркоров вышел на сцену в пестрых колготах во время одного из своих номеров.
Юзеры посмеялись над знаменитостью, отметив, что исполнитель забыл остальную часть костюма в гримерке.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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