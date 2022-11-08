Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что 15 ноября сделает "очень важное заявление". Уже несколько недель в СМИ США ходят слухи, что он объявит о своем участии в президентских выборах.

"Я намерен сделать очень важное заявление во вторник, 15 ноября, в Мар-а-Лаго, в Палм-Бич, Флорида [его резиденция — ред.]", — сказал бывший президент Дональд Трамп в конце своего выступления на последнем митинге республиканцев.

Как он пояснил, такую ​​дату он выбрал, чтобы не отвлекать внимание от выборов во вторник, 8 ноября. Ранее предполагалось, что Трамп объявит на воскресном митинге во Флориде или на митинге в понедельник в Огайо, что намерен во второй раз баллотироваться на пост президента на выборах 2024 года.

Выборы в Палату представителей, состоящую из 435 мест, проходят в США каждые два года. В настоящее время демократы имеют в нем небольшое преимущество. Однако, согласно опросам, на сегодняшних выборах республиканцы могут отобрать у них даже десятки мест, в результате чего партия президента Джо Байдена окажется в меньшинстве. Демократы могут потерять не только большинство в этой палате, но и в сенате.

Согласно опросу Reuters, поддержка президента Джо Байдена упала на один пункт до 39 процентов.