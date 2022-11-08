Волочкова рассказала о непростых отношениях со своей дочерью
Она призналась, что Ариадна хочет поступать в Сорбонну, тогда как Анастасия хотела бы, чтобы она училась в России.
Дочь Анастасии Волочковой любит Францию и в совершенстве владеет французским языком. Балерина рассказала об этом в интервью 5-tv.ru. По словам Анастасии, 17-летняя Ариадна минувшим летом месяц провела в Париже.
Но, несмотря на гордость за наследницу, танцовщица не разделяет многих взглядов дочери.
«Она хочет поступать в Сорбонну. Не могу сказать, что я так уж поддерживаю ее идеи. Я хочу, чтобы она училась в России. Но я не могу препятствовать ее выбору. Просто она очень любит Францию. Может быть, у нее наболело на душе что-то. Я не знаю», — поделилась Волочкова.
Звезда балета призналась, что поддерживает связь с Ариадной, но у них непростые отношения. Девушка сейчас живет вместе со своим отцом Игорем Вдовином и его нынешней женой Еленой Николаевой. В их семье недавно появился сын.
По словам Волочковой, дочь самостоятельный человек и сама вправе сделать свой выбор. «Мы общаемся нечасто. У нас достаточно сложные отношения. Она живет сейчас с папой, с его женой новоиспеченной, и с их сыном», — сказала Анастасия
Артистка также дала отпор своим злопыхателям, обвиняющим ее в скандальности и хвастовстве. Танцовщица напомнила, что она в 17 лет стала прима-балериной Мариинского театра, и в 18 - подарила маме квартиру.
С ранних лет Волочкова добивалась состоятельной жизни, потому привыкла к ней. Богатые кавалеры дарят звезде шикарные подарки, так как считают ее достойной этой роскоши.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
-
-
-
Самая высокая женщина в мире Румейса Гегли смогла совершить первый полет, когда авиакомпания модифицировала самолет
Рост 24-летней Румейсы Гегли составляет 2 м 31 см. Для того чтобы самая высокая женщина в мире смогла совершить свой первый полет, авиакомпании пришлось убрать 6 мест эконом-класса.Подробнее...
Основатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов умер от инфаркта в 58 лет
Пилот, самолет которого разбился на озере Танзании 6 ноября, пытался выбраться из кабины прежде, чем скончался
МИД Ирана: Тегеран поставлял беспилотники России до начала спецоперации
Лукашенко: слом системы в Беларуси грозит повторением опыта девяностых
В результате пожара в ночном клубе «Полигон» в Костроме погибли 15 человек