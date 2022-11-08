Волочкова рассказала о непростых отношениях со своей дочерью

Она призналась, что Ариадна хочет поступать в Сорбонну, тогда как Анастасия хотела бы, чтобы она училась в России.

Дочь Анастасии Волочковой любит Францию и в совершенстве владеет французским языком. Балерина рассказала об этом в интервью 5-tv.ru. По словам Анастасии, 17-летняя Ариадна минувшим летом месяц провела в Париже.

Но, несмотря на гордость за наследницу, танцовщица не разделяет многих взглядов дочери.

«Она хочет поступать в Сорбонну. Не могу сказать, что я так уж поддерживаю ее идеи. Я хочу, чтобы она училась в России. Но я не могу препятствовать ее выбору. Просто она очень любит Францию. Может быть, у нее наболело на душе что-то. Я не знаю», — поделилась Волочкова.

Звезда балета призналась, что поддерживает связь с Ариадной, но у них непростые отношения. Девушка сейчас живет вместе со своим отцом Игорем Вдовином и его нынешней женой Еленой Николаевой. В их семье недавно появился сын.

По словам Волочковой, дочь самостоятельный человек и сама вправе сделать свой выбор. «Мы общаемся нечасто. У нас достаточно сложные отношения. Она живет сейчас с папой, с его женой новоиспеченной, и с их сыном», — сказала Анастасия

Артистка также дала отпор своим злопыхателям, обвиняющим ее в скандальности и хвастовстве. Танцовщица напомнила, что она в 17 лет стала прима-балериной Мариинского театра, и в 18 - подарила маме квартиру.

С ранних лет Волочкова добивалась состоятельной жизни, потому привыкла к ней. Богатые кавалеры дарят звезде шикарные подарки, так как считают ее достойной этой роскоши.