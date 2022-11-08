МИД Турции осуждает удары по мирным гражданам Сирии

Турция выступила с призывом прекратить нанесение ударов по мирному населению Сирии.

Министерство иностранных дел Турции в своем пресс-релизе сообщило о своем осуждении терористов из группировки «Джебхад ан-Нусра» и просьбе прекращения нанесения ударов по сирийскому Идлибу, в результате которых погибли около 9 мирных граждан и примерно 90 были ранены.

Отмечается, что данная группировка реализовала 5 канонад по Идлибу, единственному крупному региону в Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных составов, так же в сентября Миноборона Турции призывала прикратить в данной локации удары и просила обеспечить «стаильность и перемирие в регионе».