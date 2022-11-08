Трамп: США в прошлом году построили коммунизм
2022-11-08 11:17
По словам бывшего президента в прошлом году США удалось построить коммунизм.
Признаком победы сторонников Маркса-Ленина Трамп назвал судебное преследование политических противников правящей администрации.
При этом этап социализма в США оказался пропущен.
Теперь США уже год в коммунизме и настало время пожинать плоды этого строя. Вдобавок политика демократической партии привела Штаты в число стран третьего мира.
Опубликовано: Сергей Стаалкер
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