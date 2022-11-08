В Индии нельзя жениться без туалета и это несмотря на то, что в стране высокий уровень антисанитарии

Там очень большие проблемы с канализацией и самый обычный туалет ценится также, как и священное животное - корова.

Индийские женщины пьют воду в очень малых количествах, чтобы не ходить в туалет. Абсурд конечно, но это остается фактом.

Кроме этого, в 2017 году была запущена интересная акция с целью привлечения к борьбе с антисанитарией.

Если хочешь жениться построй туалет. Да, без туалета индийские мужчины не получали разрешение на свадьбу. Жаль, что распространяется это не на всю страну, а только на отдельные регионы.

Организация Объединенных Наций провела небольшое социологическое исследование. Оказалось, что в Индии половина населения не имеют туалетов.

Высокий уровень антисанитарии часто становится проблемой заражение почвы, питьевой воды грибками, бактериями, разного рода инфекций, что может стать причиной кишечной инфекции.