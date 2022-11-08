Республиканцы раздали избирателям в США листовки с требованием запретить военную помощь Украине

Как сообщают источники, избиратели получали в США в преддверии промежуточных выборов листовки с информацией о прекращении оказания военной помощи Киеву.

Листовка призывает избирателей оценить политическую ситуацию и выступить в поддержку республиканцев, многие из кандидатов на посты в Конгресс от это партии уже заявили о чрезмерной помощи Украине.

«Скажи нет военной помощи Украине. Мы, как республиканцы, собираемся заботиться только о наших границах. Украина обязана отчитаться за каждый доллар, потраченный США», - говорится на листовке.

Как отмечают эксперты, республиканцы имеют хорошие шансы занять большинство мест в Конгрессе, что не позволит с той легкостью, которой пользовался президент Байден принимать решения о многомиллиардной помощи Киеву.