Республиканцы раздали избирателям в США листовки с требованием запретить военную помощь Украине
Как сообщают источники, избиратели получали в США в преддверии промежуточных выборов листовки с информацией о прекращении оказания военной помощи Киеву.
Листовка призывает избирателей оценить политическую ситуацию и выступить в поддержку республиканцев, многие из кандидатов на посты в Конгресс от это партии уже заявили о чрезмерной помощи Украине.
«Скажи нет военной помощи Украине. Мы, как республиканцы, собираемся заботиться только о наших границах. Украина обязана отчитаться за каждый доллар, потраченный США», - говорится на листовке.
Как отмечают эксперты, республиканцы имеют хорошие шансы занять большинство мест в Конгрессе, что не позволит с той легкостью, которой пользовался президент Байден принимать решения о многомиллиардной помощи Киеву.
Опубликовано: Тарас Медведев
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