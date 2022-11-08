Британская разведка заявила о строительстве оборонительных систем вокруг Мариуполя
Британские военные эксперты в ежедневной сводке о событиях на Украине сообщили, что ВС России создали укрепления вокруг Мариуполя.
По мнению британских военных экспертов, российские военные готовятся к украинскому прорыву на фронте.
«С этой целью, среди прочего, вокруг Мариуполя были построены системы обороны», говорится в ежедневной разведывательной сводке.
Британская разведка убеждена, что укрепления в городах на южном фронте задержат контрнаступление ВСУ.
Напомним, что Москва обвиняет Лондон в ведении целенаправленной дезинформационной кампании.
Опубликовано: Тарас Медведев
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