Британская разведка заявила о строительстве оборонительных систем вокруг Мариуполя

Британские военные эксперты в ежедневной сводке о событиях на Украине сообщили, что ВС России создали укрепления вокруг Мариуполя.

По мнению британских военных экспертов, российские военные готовятся к украинскому прорыву на фронте.

«С этой целью, среди прочего, вокруг Мариуполя были построены системы обороны», говорится в ежедневной разведывательной сводке.

Британская разведка убеждена, что укрепления в городах на южном фронте задержат контрнаступление ВСУ.

Напомним, что Москва обвиняет Лондон в ведении целенаправленной дезинформационной кампании.