Премьер Швеции Кристерссон пообещал выполнить соглашение с Турцией по вступлению в НАТО

Шведский премьер Ульф Кристерссон пообещал, что Стокгольм выполнит соглашение с Анкарой по вступлению в НАТО.

8 ноября турецкая газета Star, со ссылкой на заявление премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, сообщила о намерениях Стокгольма выполнить все соглашения в рамках заключённого меморандума с Анкарой по вступлению в Североатлантический альянс.

Кристерссон отметил, что в настоящее время шведский парламент начал работу над созданием межпарламентской «группы дружбы» с Турцией, а также заверил, что политическое руководство Швеции не будет вступать в диалог с запрещённой турецкой Рабочей партией Курдистана, чтобы вступить в блок НАТО.