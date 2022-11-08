Премьер Швеции Кристерссон пообещал выполнить соглашение с Турцией по вступлению в НАТО
Шведский премьер Ульф Кристерссон пообещал, что Стокгольм выполнит соглашение с Анкарой по вступлению в НАТО.
8 ноября турецкая газета Star, со ссылкой на заявление премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, сообщила о намерениях Стокгольма выполнить все соглашения в рамках заключённого меморандума с Анкарой по вступлению в Североатлантический альянс.
Кристерссон отметил, что в настоящее время шведский парламент начал работу над созданием межпарламентской «группы дружбы» с Турцией, а также заверил, что политическое руководство Швеции не будет вступать в диалог с запрещённой турецкой Рабочей партией Курдистана, чтобы вступить в блок НАТО.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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