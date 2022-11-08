В ФРГ в октябре резко выросло количество заявлений о предоставлении убежища

По данным Федерального управления по делам миграции и беженцев (BAMF), в октябре было подано 23 918 заявлений на соискание убежища, что стало рекордом за шесть лет.

Согласно статистике BAMF, последний раз подобное количество беженцев отмечалось в ноябре 2016 года (24 574).

Ведомство по делам беженцев отмечает, что приток лиц, ищущих убежища, происходит одновременно с приемом сотен тысяч беженцев из Украины. При этом последним не нужно ходатайствовать о предоставлении убежища, а им выдается охранный титул без какой-либо процедуры.

По данным BAMF, в октябре было подано заявок на 28 процентов больше, чем в сентябре, а по сравнению с октябрем 2021 года их больше на 80 процентов.

Как и в сентябре, основными представителями по национальностям были граждане Сирии (8975), Афганистана (3682) и Турции (3324).