Ничего сложного: ученых Гарварда заинтересовал опыт курьеров Индии, работающих без сопровождения гаджетов

Идеальную систему доставки еды в этой стране обкатали сотни лет назад, и с тех пор она не дает сбоев, ею пользуются поколениями.

Даббавалы - одни из самых древних курьеров, этой профессии не одна сотня лет. Ежедневно эти индийские курьеры доставляют свыше 200 000 обедов. Любопытно, что они при этом не имеют гаджетов, телефонов, навигаторов и других изобретений человечества.

К тому же процесс занимает у них не больше 3 часов в день. Мало того - даббавалы практически не совершают ошибок в работе, и 99,9 процента заказов доставляют в срок и нужным заказчикам.

Именно по этой причине представители Гарварда заинтересовались индийскими виртуозами, и приехали в Индию для изучения их феномена.

В итоги ученые выяснили: секрет индийских курьеров заключается в том, что они ничего не усложняют. Даббавалы с утра собирают ланчи, садятся на велосипед (и только на велосипед!) и - вперед.

Двухколесный транспорт позволяет им сэкономить время и избежать пробок. На ближайшем вокзале они передают ланч-боксы следующим даббавалам, те везут еду уже до следующей точки.

Чтобы не путаться в сумках и банках, курьеры изобрели свою шифровальную систему, в которой каждая цифра и буква принадлежит конкретному региону, месту, компании, офису, этажу и так далее. И это работает!

Все их клиенты довольны даббавалами и пользуются их сервисом поколениями. Из локального стартапа этот сервис вырос в масштабный бизнес, охватывающий большинство регионов Индии.

В век максимальной цифровизации и передовых технологий эти курьеры напоминают о главном принципе: «Чтобы построить успешный бизнес, порой не надо ничего усложнять. И простые решения нередко - самые лучшие».