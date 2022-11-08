На Украине прошли учения по ликвидации последствий ядерного удара

В Черновицкой области Украины прошли учения по ликвидации последствий ядерного удара.

Во вторник утром РИА Новости сообщили, что глава Черновицкой областной военной администрации Руслан Запаранюк сообщил в Telegram-канале, что Областная военная администрация совместно с главным управлением госслужбы Украины по ЧС в Черновицкой области организовали совместную тренировку по ликвидации последствий ядерного удара.

Ранее сообщалось, что начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал, что Минобороны России узнало о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву.