На Украине прошли учения по ликвидации последствий ядерного удара
В Черновицкой области Украины прошли учения по ликвидации последствий ядерного удара.
Во вторник утром РИА Новости сообщили, что глава Черновицкой областной военной администрации Руслан Запаранюк сообщил в Telegram-канале, что Областная военная администрация совместно с главным управлением госслужбы Украины по ЧС в Черновицкой области организовали совместную тренировку по ликвидации последствий ядерного удара.
Ранее сообщалось, что начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал, что Минобороны России узнало о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву.
Опубликовано: Елена Калиновская
Путин готовит экстренное заявление по перемирию с Украиной
Журнал People назвал самого сексуального мужчину в мире
Шойгу посетил командный пункт ВС РФ в зоне СВО, заслушав доклад Суровикина
Welt: страны Евросоюза опасаются, что Украина может стать новым центром силы
Стремоусов: власти Херсона скоро примут сложное решение для сохранения жизней граждан
-->