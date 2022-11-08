Без одежды и с разрисованным телом: активистка прошла по Лондону, чтобы привлечь внимание к исчезновению городских птиц

Она призвала к использованию кирпичей с отверстиями, которые могут стать средой гнездования для вымирающих видов пернатых.

Женщина почти голой и раскрашенной, как птица, прошла маршем по Лондону. Таким образом она выразила протест против стремительного сокращения популяции городских птиц.

36-летняя Ханна Борн-Тейлор из Оксфордшира прибыла в Гайд-парк в сине-черно-белой краске для тела, которую на ее кожу нанес художник Гвидо Даниэле. Она представила петицию, поддержанную Королевским обществом защиты птиц.

В 2018 году женщина вылечила птицу, позволив ей гнездиться в ее волосах. Стоя в «Уголке оратора» в парке, мисс Борн-Тейлор заявила: «Мы кричим, чтобы вы помогли нам, подняли глаза и вспомнили, что вы делите свой дом с другими видами».

Ее петиция призывает к «быстрому кирпичу» во всех новостройках. То есть - использованию кирпичей с отверстиями, которые могут стать средой гнездования для четырех вымирающих британских видов: стрижей, домашних воробьев, домашних мартинов и скворцов.

По словам Эммы Марш, исполнительного директора RSPB, более половины многих видов птиц в Великобритании исчезли всего за 20 лет, отчасти - из-за отсутствия подходящих мест для гнездования.

Она призвала людей подписать петицию, «чтобы помочь обеспечить стрижам и другим видам, которые традиционно гнездятся в полостях наших зданий, безопасный дом, куда они могут возвращаться каждый год».