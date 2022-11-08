Врачи диагностировали деменцию и туберкулёз у сидящего в тюрьме Саакашвили

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заболел туберкулёзом и деменцией, сообщает его адвокат.

Днём вторника адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили сообщает, что врачи провели дополнительные обследования его подопечного, диагностировав у политика такие заболевания как туберкулёз и деменция, более известную как "старческое слабоумие". На текущий момент Саакашвили уже более года находится в грузинской тюрьме.

Михаил Саакашвили был заключён в Грузии в октябре прошлого года, после чего неоднократно объявлял голодовку с требованием немедленно его освободить.