Врачи диагностировали деменцию и туберкулёз у сидящего в тюрьме Саакашвили
2022-11-08 13:15
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заболел туберкулёзом и деменцией, сообщает его адвокат.
Днём вторника адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили сообщает, что врачи провели дополнительные обследования его подопечного, диагностировав у политика такие заболевания как туберкулёз и деменция, более известную как "старческое слабоумие". На текущий момент Саакашвили уже более года находится в грузинской тюрьме.
Михаил Саакашвили был заключён в Грузии в октябре прошлого года, после чего неоднократно объявлял голодовку с требованием немедленно его освободить.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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