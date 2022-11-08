Галкин получил наследство от покойных родителей, которое оценивается в 45 000 000 рублей
2022-11-08 13:20
Юморист Максим Галкин получил солидное наследство от своих покойных родителей, считавшихся элитой во времена СССР. 45 000 000 рублей пришлось на долю артиста.
Все свое имущество родители юмориста Максима Галкина оставили ему и его брату Дмитрию. Отец артиста был генералом, так что семейство финансовых трудностей не испытывало.
Несколько элитных объектов недвижимости, земельные участки и прибыльный бизнес достался братьям от покойных.
Стоимость одной квартиры, где рос Галкин, оценивается в 45 000 000 российских рублей.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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